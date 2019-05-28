Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

19 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 249,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 249,50 liradan, bin 643 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 664 liradan, 227 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 231 liradan, bin 605 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 625 liradan, 803 liradan alınan Yarım Ziynet 813 liradan ve 401 liradan alınan Çeyrek Ziynet 406 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:58 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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