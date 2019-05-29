Serbest piyasada altın fiyatları
2 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:35 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 248,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,50 liradan, bin 636 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 657 liradan, 226,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230,50 liradan, bin 599 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 619 liradan, 800 liradan alınan Yarım Ziynet 810 liradan ve 400 liradan alınan Çeyrek Ziynet 405 liradan satılıyor.
(İHA)
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