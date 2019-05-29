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Serbest piyasada altın fiyatları

43 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 249 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 249,20 liradan, bin 641 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 662 liradan, 227 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 231 liradan, bin 604 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 624 liradan, 802 liradan alınan Yarım Ziynet 812 liradan ve 401 liradan alınan Çeyrek Ziynet 406 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:36 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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