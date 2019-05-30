Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 243,60 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 243,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 243,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 243,60 liradan, bin 604 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 625 liradan, 222 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 226 liradan, bin 567 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 587 liradan, 784 liradan alınan Yarım Ziynet 794 liradan ve 392 liradan alınan Çeyrek Ziynet 397 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:13 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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