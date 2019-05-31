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Serbest piyasada altın fiyatları

42 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 245 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 245,20 liradan, bin 615liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 636 liradan, 223 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 227 liradan, bin 578 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 598 liradan, 789 liradan alınan Yarım Ziynet 799 liradan ve 394 liradan alınan Çeyrek Ziynet 399 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:55 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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