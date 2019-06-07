Serbest piyasada altın fiyatları
23 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 250,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 251 liradan, bin 653 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 674 liradan, 228,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232,70 liradan, bin 615 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 635 liradan, 808 liradan alınan Yarım Ziynet 818 liradan ve 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet 409 liradan satılıyor.
(İHA)
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