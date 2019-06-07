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Serbest piyasada altın fiyatları

47 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 250,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 250 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 250,20 liradan, bin 648 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 669 liradan, 228 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232 liradan, bin 610 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 630 liradan, 805 liradan alınan Yarım Ziynet 815 liradan ve 403 liradan alınan Çeyrek Ziynet 408 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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