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Serbest piyasada altın fiyatları

7 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 248 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,20 liradan, bin 634 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 655 liradan, 226 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230 liradan, bin 597 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 617 liradan, 798 liradan alınan Yarım Ziynet 808 liradan ve 399 liradan alınan Çeyrek Ziynet 404 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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