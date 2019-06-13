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Serbest piyasada altın fiyatları

8 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 252,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,70 liradan, bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 685 liradan, 230,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234,20 liradan, bin 626 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 646 liradan, 812 liradan alınan Yarım Ziynet 823 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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