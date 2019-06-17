Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

28 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 252,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,70 liradan, bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 685 liradan, 230,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234,20 liradan, bin 626 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 646 liradan, 813 liradan alınan Yarım Ziynet 823 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 13:56:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]