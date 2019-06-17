Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 252,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253 liradan, bin 666 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 687 liradan, 230,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234,50 liradan, bin 628 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 648 liradan, 814 liradan alınan Yarım Ziynet 824 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]