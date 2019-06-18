Serbest piyasada altın fiyatları
32 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,40 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 252,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,40 liradan, bin 662 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 683 liradan, 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan, bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 644 liradan, 812 liradan alınan Yarım Ziynet 822 liradan ve 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satılıyor.
(İHA)
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