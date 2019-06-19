Serbest piyasada altın fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,20 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:17 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 253 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253,20 liradan, bin 667 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 668 liradan, 231 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235 liradan, bin 629 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 649 liradan, 815 liradan alınan Yarım Ziynet 825 liradan ve 407 liradan alınan Çeyrek Ziynet 412 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı