Serbest piyasada altın fiyatları
14 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,90 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 254,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,90 liradan, bin 678 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 669 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 640 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 660 liradan, 820 liradan alınan Yarım Ziynet 830 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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