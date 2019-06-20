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Serbest piyasada altın fiyatları

40 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 255,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,50 liradan, bin 682 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 703 liradan, 233 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 644 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 664 liradan, 822 liradan alınan Yarım Ziynet 832 liradan ve 411 liradan alınan Çeyrek Ziynet 416 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
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