Serbest piyasada altın fiyatları
57 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 261,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261,80 liradan, bin 724 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 745 liradan, 238,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242,60 liradan, bin 685 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 705 liradan, 842 liradan alınan Yarım Ziynet 852 liradan ve 422 liradan alınan Çeyrek Ziynet 427 liradan satıldı. - İSTANBUL
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