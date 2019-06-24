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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,60 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 259,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,60 liradan, bin 710 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 731 liradan, 237 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241 liradan, bin 671 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 691 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 418 liradan alınan Çeyrek Ziynet 423 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
cumhuriyet, kapalıçarşı, istanbul, altın, Ekonomi
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