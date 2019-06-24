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Serbest piyasada altın fiyatları

26 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 263,40 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 263,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 263,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 263,40 liradan, bin 735 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 756 liradan, 240 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 244 liradan, bin 695 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 715 liradan, 848 liradan alınan Yarım Ziynet 858 liradan ve 424 liradan alınan Çeyrek Ziynet 429 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
cumhuriyet, kapalıçarşı, istanbul, altın, Ekonomi
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