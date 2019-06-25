Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

29 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,10 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 265,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 266,10 liradan, bin 752 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 773 liradan, 242,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246,50 liradan, bin 712 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 732 liradan, 856 liradan alınan Yarım Ziynet 866 liradan ve 428 liradan alınan Çeyrek Ziynet 433 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapalıçarşı'da altın Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:09:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]