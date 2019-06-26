Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

57 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,80 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 260,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,80 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:15 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yengesine tecavüz eden ünlü jokeye ceza yağdı! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:12:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]