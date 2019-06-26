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Serbest piyasada altın fiyatları

24 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 260,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261 liradan, bin 719 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 740 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 680 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 700 liradan, 840 liradan alınan Yarım Ziynet 850 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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