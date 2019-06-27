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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 260 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,20 liradan, bin 714 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 735 liradan, 237 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241 liradan, bin 675 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 695 liradan, 837 liradan alınan Yarım Ziynet 847 liradan ve 419 liradan alınan Çeyrek Ziynet 424 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
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