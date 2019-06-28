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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,40 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 261,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261,40 liradan, bin 721 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 742 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 682 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 702 liradan, 841 liradan alınan Yarım Ziynet 851 liradan ve 421 liradan alınan Çeyrek Ziynet 426 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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