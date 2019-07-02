Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 253,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253,50 liradan, bin 669 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 690 liradan, 231 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235 liradan, bin 631 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 651 liradan, 816 liradan alınan Yarım Ziynet 826 liradan ve 408 liradan alınan Çeyrek Ziynet 413 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:29 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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