Serbest piyasada altın fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 258,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,80 liradan, bin 704 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 725 liradan, 236 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 665 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 685 liradan, 833 liradan alınan Yarım Ziynet 843 liradan ve 416 liradan alınan Çeyrek Ziynet 421 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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