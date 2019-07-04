Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

47 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,60 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 254,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,60 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 697 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 638 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 658 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:42 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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