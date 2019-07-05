Serbest piyasada altın fiyatları
15 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 255,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256 liradan, bin 686 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 707 liradan, 233,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,30 liradan, bin 647 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 667 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi