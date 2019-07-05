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Serbest piyasada altın fiyatları

55 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 252 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 252,20 liradan, bin 661 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 682 liradan, 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 234 liradan, bin 623 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 643 liradan, 812 liradan alınan Yarım Ziynet 822 liradan ve 406 liradan alınan Çeyrek Ziynet 411 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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