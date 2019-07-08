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Serbest piyasada altın fiyatları

36 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,80 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 257,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,80 liradan, bin 698 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 719 liradan, 235 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239 liradan, bin 659 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 679 liradan, 830 liradan alınan Yarım Ziynet 840 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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