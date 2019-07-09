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Serbest piyasada altın fiyatları

41 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 255,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256 liradan, bin 686 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 707 liradan, 233 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 647 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 667 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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