Serbest piyasada altın fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 257,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,70 liradan, bin 697 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 718 liradan, 235 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239 liradan, bin 658 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 678 liradan, 829 liradan alınan Yarım Ziynet 839 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satılıyor.
(İHA)
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