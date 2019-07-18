Serbest piyasada altın fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 259,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,80 liradan, bin 711 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 732 liradan, 236,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240,75 liradan, bin 672 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 692 liradan, 836 liradan alınan Yarım Ziynet 846 liradan ve 418 liradan alınan Çeyrek Ziynet 423 liradan satıldı.
(İHA)
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