Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,80 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 259,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,80 liradan, bin 711 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 732 liradan, 236,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240,75 liradan, bin 672 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 692 liradan, 836 liradan alınan Yarım Ziynet 846 liradan ve 418 liradan alınan Çeyrek Ziynet 423 liradan satıldı.
(İHA)
Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor La Casa de Papel'in senaristinden İstanbul açıklaması! Karakterler değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:55:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]