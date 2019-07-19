Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 261 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261,20 liradan, bin 720 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 741 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 681 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 701 liradan, 840 liradan alınan Yarım Ziynet 850 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satılıyor.
(İHA)
Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]