Serbest piyasada altın fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 259 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,20 liradan, bin 707 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 728 liradan, 236 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 668 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 688 liradan, 834 liradan alınan Yarım Ziynet 844 liradan ve 417 liradan alınan Çeyrek Ziynet 422 liradan satılıyor.
(İHA)
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak Şarkıcı Sibel Tüzün, kendisine ağır sözler söyleyen eski eşiyle uzlaşmadı Cezaevinden çıktıktan sonra 2'si oğlu 4 kişiyi öldüren cani hakkında istenen ceza belli oldu AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi