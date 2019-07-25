Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

18 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 262 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 262,20 liradan, bin 727 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 748 liradan, 239 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 244 liradan, bin 687 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 707 liradan, 844 liradan alınan Yarım Ziynet 854 liradan ve 422 liradan alınan Çeyrek Ziynet 427 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
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