Serbest piyasada altın fiyatları
2 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,90 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 260,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,90 liradan, bin 718 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 739 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 679 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 699 liradan, 840 liradan alınan Yarım Ziynet 850 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satılıyor.
(İHA)
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