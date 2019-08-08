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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 264,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 264,50 liradan, bin 742 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 763 liradan, 241 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245 liradan, bin 702 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 722 liradan, 851 liradan alınan Yarım Ziynet 861 liradan ve 426 liradan alınan Çeyrek Ziynet 431 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
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