Serbest piyasada altın fiyatları
24 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 264,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 264,50 liradan, bin 742 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 763 liradan, 241 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245 liradan, bin 702 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 722 liradan, 851 liradan alınan Yarım Ziynet 861 liradan ve 426 liradan alınan Çeyrek Ziynet 431 liradan satılıyor.
(İHA)
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