Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

53 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 266 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 266,20 liradan, bin 753 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 774 liradan, 242,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246,50 liradan, bin 713 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 733 liradan, 857 liradan alınan Yarım Ziynet 867 liradan ve 428 liradan alınan Çeyrek Ziynet 433 liradan satılıyor.
(İHA)
Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zanka'dan takımına Fenerbahçe resti: Göndermezseniz oynamam
İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:48:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]