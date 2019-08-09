Serbest piyasada altın fiyatları
53 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 266 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 266,20 liradan, bin 753 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 774 liradan, 242,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246,50 liradan, bin 713 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 733 liradan, 857 liradan alınan Yarım Ziynet 867 liradan ve 428 liradan alınan Çeyrek Ziynet 433 liradan satılıyor.
(İHA)
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