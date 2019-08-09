Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,90 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 264,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 264,90 liradan, bin 744 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 765 liradan, 241,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245,50 liradan, bin 705 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 725 liradan, 852 liradan alınan Yarım Ziynet 862 liradan ve 426 liradan alınan Çeyrek Ziynet 431 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar İstanbul'da bayram tatili trafiği yoğunluğu Milli Piyango ihalesinde dev teklif: 9 milyar 320 milyon lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]