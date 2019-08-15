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Serbest piyasada altın fiyatları

39 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 273,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273,30 liradan, bin 800 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 821 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 759 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 779 liradan, 879 liradan alınan Yarım Ziynet 889 liradan ve 440 liradan alınan Çeyrek Ziynet 445 liradan satılıyor.
(İHA)
Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
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