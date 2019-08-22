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Serbest piyasada altın fiyatları

2 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,90 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 277,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,90 liradan, bin 830 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 851 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 788 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 808 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 904 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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