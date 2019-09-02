Serbest piyasada altın fiyatları
10 saat önce
- Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,20 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
- Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 285 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,20 liradan, bin 878 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 899 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 835 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 855 liradan, 918 liradan alınan Yarım Ziynet 928 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.
(İHA)
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