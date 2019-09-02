Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Haber

Serbest piyasada altın fiyatları

10 saat önce

- Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

- Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 285 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,20 liradan, bin 878 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 899 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 835 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 855 liradan, 918 liradan alınan Yarım Ziynet 928 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Sarayı'nda tadilat sıkıntısı: Toplantılar belediye dışında yapılabilir
İmamoğlu: İSPARK'ta zam yok, sistem hatası nedeniyle oluşan fazla tahsilatlar iade edilecek İmamoğlu'ndan, Erdoğan'ın "Bizim de yapacaklarımız var" çıkışına yanıt Galatasaray yöneticisinden ilginç Lemina yorumu: Kurşun atar kurşun yer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:31:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]