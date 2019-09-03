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Serbest piyasada altın fiyatları

9 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 284 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 284,20 liradan, bin 872 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 893 liradan, 259 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 263 liradan, bin 829 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 849 liradan, 915 liradan alınan Yarım Ziynet 925 liradan ve 457 liradan alınan Çeyrek Ziynet 462 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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