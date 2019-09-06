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Serbest piyasada altın fiyatları

39 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 276,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,50 liradan, bin 783 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 803 liradan, 891 liradan alınan Yarım Ziynet 901 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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