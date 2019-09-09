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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,50 liradan, bin 797 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 817 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
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