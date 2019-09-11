Serbest piyasada altın fiyatları
2 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,20 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 278 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,20 liradan, bin 832 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 853 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 810 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satılıyor.
(İHA)
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı, hayata geçirdiği projede ilk sertifikaları verdi