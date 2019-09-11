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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 275,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,70 liradan, bin 816 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 837 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 794 liradan, 887 liradan alınan Yarım Ziynet 897 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:56 Kaynak: İHA
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