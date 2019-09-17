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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 275,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276 liradan, bin 818 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 839 liradan, 251,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255,50 liradan, bin 776 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 796 liradan, 888 liradan alınan Yarım Ziynet 898 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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