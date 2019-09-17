Serbest piyasada altın fiyatları
52 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 275,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,80 liradan, bin 816 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 837 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 775 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 795 liradan, 888 liradan alınan Yarım Ziynet 898 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı. - İSTANBUL
İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli için metro startını verdi İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye personel alınacak Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok